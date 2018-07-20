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В музыкальной школе Дмитровского района в августе пройдет набор учеников
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В музыкальной школе Дмитровского района в августе пройдет набор учеников 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В музыкальной школе имени Баха Дмитровского района в августе проведут набор детей. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Запись ведется на программы струнных инструментов (виолончель), духовых (валторна и фагот) и ударных, а также хорового пения. Для поступления в первый класс музыкальной школы нужно подать заявку на официальном сайте мэра Москвы, — рассказал сотрудник администрации.
Поступление осуществляется на конкурсной основе по результатам прослушиваний. Запись новых учеников будет проходить с 1 по 20 августа 2018 года, а приемное тестирование состоится в школе 22 августа. (мю)
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