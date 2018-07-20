В музыкальной школе Дмитровского района в августе пройдет набор учеников

В музыкальной школе имени Баха Дмитровского района в августе проведут набор детей. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Запись ведется на программы струнных инструментов (виолончель), духовых (валторна и фагот) и ударных, а также хорового пения. Для поступления в первый класс музыкальной школы нужно подать заявку на официальном сайте мэра Москвы , — рассказал сотрудник администрации.

Поступление осуществляется на конкурсной основе по результатам прослушиваний. Запись новых учеников будет проходить с 1 по 20 августа 2018 года, а приемное тестирование состоится в школе 22 августа. (мю)