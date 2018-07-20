В школе №1998 организуют развивающие занятия для дошкольников

«Дошкольная гимназия» откроется на базе районного образовательного учреждения осенью. Об этом сообщили на сайте школы во вторник, 17 июля.

С сентября для будущих школьников стартуют занятия по развитию речи и подготовке руки к письму. Дважды в неделю детей будут обучать грамоте, чтению, развивать мелкую моторику и графические навыки.

Помимо базовых знаний, дошкольников будут обучать основам математики, логики и игры в шахматы. Также ребята в игровой форме освоят английский язык, а в течение года с детьми будет заниматься педагог-психолог, который подготовит будущих школьников к учебе в образовательных учреждениях.

Подробнее читайте на сайте школы №1998.