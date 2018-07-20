Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о назначении статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования. Им стала Марина Лукашевич, директор правового департамента Минобрнауки России и советник ректора НИУ ВШЭ. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства РФ.
Марина Лукашевич окончила московский Институт экономики и права по специальности «Юриспруденция» в 1998 году и с этого же года начала работать в Министерстве образования. В 2004-2010 годах была заместителем начальником отдела, начальником отдела, и затем заместителем директора департамента Министерства образования и науки. С 2012 года возглавила правовой департамент Минобрнауки. С 2017 года Лукашевич также работает советником ректора в Высшей школе экономики. В 2007 году Лукашевич защитила диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук на тему «Эволюция формы Российского государства: историко-правовой анализ».
Ранее Дмитрий Медведев назначил еще пять заместителей министра науки: Григория Трубникова, Сергея Кузьмина, Алексея Медведева, Александра Степанова и Игоря Комарова. Таким образом, на данный момент неизвестными остаются еще три кандидатуры — согласно Положению о министерстве заместителей у главы ведомства может быть до девяти человек. Ранее первый замминистра науки Григорий Трубников заявил на пленарном заседании Федерального собрания, что кандидаты на оставшиеся посты заместителей Михаила Котюкова уже известны, однако не огласил их имена.
Министерство науки и высшего образования было учреждено указом президента РФ от 15 мая. Руководителем назначен бывший глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.
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