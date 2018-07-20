Назначен статс-секретарь — заместитель министра науки

Марина Лукашевич окончила московский Институт экономики и права по специальности «Юриспруденция» в 1998 году и с этого же года начала работать в Министерстве образования. В 2004-2010 годах была заместителем начальником отдела, начальником отдела, и затем заместителем директора департамента Министерства образования и науки. С 2012 года возглавила правовой департамент Минобрнауки. С 2017 года Лукашевич также работает советником ректора в Высшей школе экономики. В 2007 году Лукашевич защитила диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук на тему «Эволюция формы Российского государства: историко-правовой анализ».

Министерство науки и высшего образования было учреждено указом президента РФ от 15 мая. Руководителем назначен бывший глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

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