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Учитель английского языка из Хорошево-Мневников получила грант
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Учитель английского языка из Хорошево-Мневников получила грант 

Управа района Хорошево-Мневники 53 минуты назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Учитель английского языка школы № 1517 Хорошево-Мневников Ирина Храмова стала обладателем гранта Москвы за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа».
Напомним, что в конце учебного года Департамент информационных технологий и Департамент образования Москвы признали школу № 1517 одним из лидеров, внесших наибольший вклад в развитие проекта. Рейтинг пятидесяти лучших школ составили по нескольким критериям, среди которых количество просмотров и скачиваний размещенных в электронной библиотеке материалов — учебников и учебных пособий, сценариев занятий, комплексных образовательных приложений, а также их использование учителями во время уроков.
Проект «Московская электронная школа» запущен в 2016 году. На сегодняшний день библиотека «МЭШ» содержит 230 электронных учебников, свыше 45 тысяч тестовых заданий, шесть виртуальных лабораторий, более шести тысяч интерактивных приложений и более 350 тысяч электронных сценариев уроков. Большинство материалов разработано и размещено самими преподавателями. (ео)
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