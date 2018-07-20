В волгоградской школе появился специализированный класс Росгвардии

Волгограде подписано соглашение о сотрудничестве между региональным управлением Росгвардии и школой №35 имени Виталия Дубины в Волжском.

По данным пресс-службы управления, документ предусматривает совместную работу в проведении мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей, их интеллектуальное и физическое развитие, профессиональную ориентацию. Кроме того, на базе школы будет создан специализированный класс Росгвардии. Ребята будут участвовать в соревнованиях, выездных занятиях, посещать экскурсии в управлении Росгвардии.