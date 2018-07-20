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В волгоградской школе появился специализированный класс Росгвардии
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В волгоградской школе появился специализированный класс Росгвардии 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде подписано соглашение о сотрудничестве между региональным управлением Росгвардии и школой №35 имени Виталия Дубины в Волжском.
По данным пресс-службы управления, документ предусматривает совместную работу в проведении мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей, их интеллектуальное и физическое развитие, профессиональную ориентацию. Кроме того, на базе школы будет создан специализированный класс Росгвардии. Ребята будут участвовать в соревнованиях, выездных занятиях, посещать экскурсии в управлении Росгвардии.
Отметим, начальник штаба ОМОН при УВД города Волжского, старший лейтенант милиции Виталий Дубина погиб при исполнении в Серноводске в 1995 году. За отвагу и самоотверженность Указом Президента РФ посмернтно был награждён орденом Мужества.
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