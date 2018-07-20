СГЭУ вошел в ТОП-15 лучших экономических вузов РФ

Ведущий портал по поиску работы и сотрудников «Superjob» провел исследование, цель которого помочь абитуриентам выбрать наиболее оптимальные вузы для получения экономического образования. Рейтинг основывается на уровне зарплат молодых специалистов, которые окончили вуз 1–5 лет назад и заняты в области «Финансы и экономика». СГЭУ вошел в топ-15 данного рейтинга.

Самарский государственный экономический университет сегодня — единственный профильный вуз Приволжского федерального округа. И единственный вуз в стране, который реализует все образовательные программы всех уровней подготовки по группе специальностей 38.00.00 — «Экономика и управление».

— Наши образовательные программы — не только ответ на новые потребности социально-экономических систем, рынка труда, но и своеобразный драйвер такого рынка. Мы полагаем, что сегодня в условиях кардинально меняющейся экономики нужно учить так и тому, чтобы по завершению шестилетнего образовательного цикла выпускник был нужным, а значит уже сегодня нужно прогнозировать потребности, как минимум, на 10-15 лет вперед и уже сегодня учить новому. Обучение в университете максимально приближено к практике и многих молодых специалистов работодатели «разбирают» уже на последних курсах обучения.