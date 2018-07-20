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СГЭУ вошел в ТОП-15 лучших экономических вузов РФ
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СГЭУ вошел в ТОП-15 лучших экономических вузов РФ 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Ведущий портал по поиску работы и сотрудников «Superjob» провел исследование, цель которого помочь абитуриентам выбрать наиболее оптимальные вузы для получения экономического образования. Рейтинг основывается на уровне зарплат молодых специалистов, которые окончили вуз 1–5 лет назад и заняты в области «Финансы и экономика». СГЭУ вошел в топ-15 данного рейтинга.
Самарский государственный экономический университет сегодня — единственный профильный вуз Приволжского федерального округа. И единственный вуз в стране, который реализует все образовательные программы всех уровней подготовки по группе специальностей 38.00.00 — «Экономика и управление».
Ректор СГЭУ Габибулла Хасаев:
— Наши образовательные программы — не только ответ на новые потребности социально-экономических систем, рынка труда, но и своеобразный драйвер такого рынка. Мы полагаем, что сегодня в условиях кардинально меняющейся экономики нужно учить так и тому, чтобы по завершению шестилетнего образовательного цикла выпускник был нужным, а значит уже сегодня нужно прогнозировать потребности, как минимум, на 10-15 лет вперед и уже сегодня учить новому. Обучение в университете максимально приближено к практике и многих молодых специалистов работодатели «разбирают» уже на последних курсах обучения.
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