Шаг в будущее. В Воронежском госуниверситете стартовал приём документов в магистратуру

Обучение возможно по 39 направлениям. В Воронежском государственном университете (ВГУ) стартовал приём документов в магистратуру — он продлится с 20 июля по 5 августа. Обучение в вузе возможно по 39 направлениям — причём как на бюджетной, так и на коммерческой основе. Выбирая магистратуру ВГУ, поступающие обеспечат себя успешным будущим.

У главного вуза региона уже есть богатый опыт обучения магистров по нескольким десяткам программ. Поступающие вне зависимости от того образования, которое было получено в бакалавриате, могут овладеть новой специальностью — от географии, психологии или политологии до экономики, юриспруденции и информационных технологий с компьютерными науками.

Больше всего бюджетных мест для магистрантов в 2018 году выделено по следующим направлениям: прикладная математика и информатика (75) биология, геология, радиофизика и информационные системы и технологии (по 50), математика и компьютерные науки и физика (по 40). Сложнее будет пробиться на политологию, экономику, менеджмент и зарубежное регионоведение (по 5 бюджетных мест для очников). Помимо очной формы обучения, есть ещё очно-заочная и заочная — на них бюджетные места тоже есть.

Поступить в вуз могут не только его выпускники — в ВГУ ждут всех, а иногородним студентам вне зависимости от формы обучения предоставят место в общежитии. Магистранты ВГУ будут напрямую сотрудничать с потенциальными работодателями, что практически обеспечит трудоустройство в перспективное место. Кроме того, в вузе преподают не только квалифицированные учёные, но и практики представители бизнеса и органов власти.

Всех поступающих на образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета ожидают сотрудники приёмной комиссии в главном учебном корпусе по адресу: Воронеж, Университетская площадь, 1 с понедельника по пятницу — с 9:00 до 16:00, суббота — с 10:00 до 14:00 без перерывов. Подробная информация по телефону: +7 (473) 220-85-93 и 8 (800) 100-83-61. Уточнить информацию о правилах приёма в магистратуру, необходимых документах, количестве бюджетных мест и минимальных баллах можно на сайте ВГУ.

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