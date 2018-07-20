Парламент РФ до конца июля намерен принять закон о родных языках

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Госдума 24 июля рассмотрит по втором чтении переработанный законопроект об изучении родных языков, чтобы Совет Федерации успел рассмотреть его до конца сессии, которая продлится до 28 июля. Об этом сообщил в пятницу глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Что касается текста законопроекта, то он готов. Он будет во вторник [24 июля] приниматься во втором чтении, чтобы уже поступить до конца месяца и в Совет Федерации, чтобы он был рассмотрен уже и Советом Федерации тоже", — сказал Никонов на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ.

Депутат добавил, что новая редакция законопроекта «снимает все озабоченности, которые могли быть у кого бы то ни было в отношении этих поправок».

Он напомнил, что законопроект дополняет ст. 11 закона «Об образовании в РФ» следующим положением: «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ , изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка, как родного языка». При этом «свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме или переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования».

"Мне кажется, что эта редакция сняла все озабоченности. Все остается в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, обязательных для изучения в тех школах, где есть соответствующие программы, и в то же время [дается] возможность изучения русского языка в качестве родного языка по выбору родителей и законных представителей", — отметил парламентарий.

Русский язык неродным не посчитают

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева задала вопрос, не приведет ли формулировка из законопроекта, которая дает возможность изучения «в том числе русского языка как родного языка», к тому, что родители начнут писать заявления, что они не считают русский язык родным.

Глава думского комитета по образованию пояснил, что такого не может произойти, так как русский язык является обязательным для изучения во всех школах РФ.

Он напомнил, что в образовательной системе РФ есть «пять образовательных линеек, связанных с языком и с расписаниями, которые есть в конкретных школах». Три образовательные линейки, по словам Никонова, вообще не предусматривают предмета «Родной язык», все преподавание ведется на русском языке, а отличаются они либо количеством часов, либо количеством иностранных языков.

"Есть линейка, которая является линейкой образования на родном языке, например татарском или башкирском. И есть еще одна линейка, в которой преподавание ведется на русском языке, но есть предмет, который называется «Родной язык». Вот возможность выбрать, какой язык является родным. Это прерогатива родителей", — сказал депутат, добавив, что по примерному образовательному плану на этот предмет отводится три часа в неделю.

Но и здесь, как заметил Никонов, есть важная оговорка, согласно которой возможность выбора родного языка «осуществляется в пределах возможности образовательной системы». «Естественно, невозможно в каждой школе обеспечить преподавание каждого языка, которые родители могут назвать», — подчеркнул парламентарий.

История вопроса

В апреле текущего года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты поправки в федеральный закон об образовании, которыми предлагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка, относящегося к языкам народов России.

Как отмечали авторы, «преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации». Кроме того, указывали разработчики, родители имеют право выбирать с учетом мнения ребенка формы получения образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык обучения и воспитания, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность, включая родной язык из числа языков народов РФ и государственный язык республик РФ.