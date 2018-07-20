Ещё
Сотрудники МТУСИ на Авиамоторной провели вебинар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники МТУСИ на Авиамоторной провели вебинар 

Управа района Лефортово 49 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Представители приемной комиссии Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) провели вебинар, в рамках которого любой желающий мог задать ответственному секретарю и преподавателям вопрос в прямом эфире. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— За полтора часа вебинара мы ответили на вопросы, касающиеся поступления в вуз, рассказали об индивидуальных достижениях университета и его учащихся, о бонусах для поступающих с высокими баллами и поделились другой полезной информацией. На вопросы присоединившихся отвечали, в числе прочих, преподаватели Алексей Гузеев и Елена Скородумова, — уточнил сотрудник пресс-службы.
Напомним, МТУСИ расположен по адресу: ул. Авиамоторная, д. 8а. (мю)
Управа района Лефортово: последние новости
В НИУ «МЭИ» прошла Летняя школа для учащихся 10-х классов Представитель НИУ «МЭИ» принял участие в конференции Сетевого университета БРИКС в ЮАР Сотрудник МЭИ принял участие в Молодежном форуме университетов стран ШОС – 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии375
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец45
На Украине раскопали могилу ведьмы29
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России327
Тест: Азовское море или Черное?10
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение