Сотрудники МТУСИ на Авиамоторной провели вебинар

Представители приемной комиссии Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) провели вебинар, в рамках которого любой желающий мог задать ответственному секретарю и преподавателям вопрос в прямом эфире. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— За полтора часа вебинара мы ответили на вопросы, касающиеся поступления в вуз, рассказали об индивидуальных достижениях университета и его учащихся, о бонусах для поступающих с высокими баллами и поделились другой полезной информацией. На вопросы присоединившихся отвечали, в числе прочих, преподаватели Алексей Гузеев и Елена Скородумова, — уточнил сотрудник пресс-службы.

Напомним, МТУСИ расположен по адресу: ул. Авиамоторная, д. 8а. (мю)