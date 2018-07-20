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Костромским пенсионерам помогут найти работу
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Костромским пенсионерам помогут найти работу 

АиФ Владимир 57 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В регионе заработали программу по занятости взрослого населения в возрасте до 25 до 65 лет, сообщают в пресс-службе губернатора области. Она будет действовать до 2025 года. Дополнительное образование смогут получить и женщины, которые находятся в декретном отпуске.
Программа включает в себя систему наставничества, профессиональную переподготовку, повышение квалификации и субсидирование затрат работодателя на обучение кадров. Образовательные организации будут принимать костромичей по договорам с предприятиями.
На возмещение смогут претендовать не только государственные, но и частные фирмы, которые работают в сфере культуры и спорта.
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