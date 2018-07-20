Тематическое мероприятие провели в кружке Каляка-маляка

Фото: страница педагога дошкольной площадки «Радуга» в социальных сетях

Творческое занятие провели в кружке «Каляка-маляка», который организовали на базе образовательной площадки «Радуга» в школе №2073 поселения Вороновское 19 июля.

На встречу пришли дети трех и четырех лет.

Как сообщила на своей странице в социальных сетях педагог дошкольного образования комплекса «Школа №2073» Ирина Лебедева, одно из самых интересных занятий — экспериментирование. Для воспитанников провели несколько опытов.

Ребята познакомились с особенностями химических реакций.

Напомним, что кружок «Каляка-маляка» продолжит свою работу до 31 августа.