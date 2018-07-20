Волонтеры-медики организовали школьникам «университетские» каникулы

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Краснодарское отделение ВОД «Волонтеры-медики» и волонтерский центр Кубанского государственного медицинского университета организовали совместный проект «УникУМ» по углубленной профориентации школьников в медицину, сообщает официальное сообщество добровольческой организации в социальной сети «ВКонтакте».

Целый месяц летних каникул 140 школьников провели в стенах университета, где узнали больше фактов о медицинских профессиях и возможностях самореализации в медицинском добровольчестве.

Учащиеся посетили музеи и виварий КубГМУ, прошли квесты и поиграли в интеллектуальные игры. На лекциях им рассказали об основных принципах работы системы здравоохранения РФ , о вреде курения и употребления алкоголя, профилактике социально значимых заболеваний, оказании первой помощи, медицинской этике и волонтерстве.