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Волонтеры-медики организовали школьникам «университетские» каникулы
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Волонтеры-медики организовали школьникам «университетские» каникулы 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Краснодарское отделение ВОД «Волонтеры-медики» и волонтерский центр Кубанского государственного медицинского университета организовали совместный проект «УникУМ» по углубленной профориентации школьников в медицину, сообщает официальное сообщество добровольческой организации в социальной сети «ВКонтакте».
Целый месяц летних каникул 140 школьников провели в стенах университета, где узнали больше фактов о медицинских профессиях и возможностях самореализации в медицинском добровольчестве.
Учащиеся посетили музеи и виварий КубГМУ, прошли квесты и поиграли в интеллектуальные игры. На лекциях им рассказали об основных принципах работы системы здравоохранения РФ, о вреде курения и употребления алкоголя, профилактике социально значимых заболеваний, оказании первой помощи, медицинской этике и волонтерстве.
"По итогам проекта многие школьники выразили желание создать в своих учебных учреждениях школьные отряды волонтеров-медиков и в будущем связать свою жизнь с медициной", — отметила региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Краснодарском крае Алена Прусова.
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