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На ВДНХ школьникам расскажут о профессиях будущего
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На ВДНХ школьникам расскажут о профессиях будущего 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В рамках форума «Город образования» ведущие спикеры проведут более 250 мастер-классов о профессиях будущего для школьников и студентов. Об этом сообщает Портал мэра и Правительства Москвы.
"Гостям расскажут о таких специальностях, как урбанист-эколог, кибертехник умных сред, электрозаправщик, персональный бренд-менеджер, экокулинар-молекулярщик и дизайнер интерфейсов", — рассказали в Департаменте образования.
На площадке «Техносфера московского колледжа» с ребятами поделятся технологическими новинками, которые сделают их обучение наиболее интересным и эффективным.
Профессиональный тест подскажет школьникам, к каким профессиям у них есть склонности, и поможет определиться в выборе профессии.
Помимо этого, дети научатся технологии 3D-моделирования и попробуют испечь русские блины своими руками.
Форум «Город образования» пройдет с 30 августа по 2 сентября в 75 павильоне ВДНХ.
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