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Ведущим вузам предложат разработать пособия по предупреждению межнациональных конфликтов
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Ведущим вузам предложат разработать пособия по предупреждению межнациональных конфликтов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России остро не хватает методического сопровождения для подготовки специалистов госслужбы в сфере межнациональных отношений. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.
Он отметил, что подготовка специалистов высокой квалификации в сфере реализации государственной Стратегии национальной политики является серьёзной проблемой для страны.
«В регионах постоянно говорят о нехватке кадров в этой сфере и просят возобновить практику многодневных семинаров Федерального агентства по делам национальностей для таких специалистов», — сообщил сенатор.
Особое внимание Мельниченко обратил на нехватку методической литературы. Наиболее остро в ней нуждаются те, кто работает в сфере формирования культуры межнационального общения, в сфере предупреждения межэтнических конфликтов, а также специалисты по противодействию распространению информации, разжигающей конфликты на национальной почве.
«Считаю, что необходимо ставить вопрос об обеспечении учебного сопровождения подготовки таких специалистов в сфере госслужбы на базе ведущих вузов страны — таких, как МГУ, СПбГУ, Казанский госуниверситет и др. Учёные и преподаватели вузов могли бы вместе с Минпросвещения и Миннауки разрабатывать соответствующие учебные и методические пособия в рамках госзадания», — заявил сенатор.
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