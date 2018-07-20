Ведущим вузам предложат разработать пособия по предупреждению межнациональных конфликтов

России остро не хватает методического сопровождения для подготовки специалистов госслужбы в сфере межнациональных отношений. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко

Он отметил, что подготовка специалистов высокой квалификации в сфере реализации государственной Стратегии национальной политики является серьёзной проблемой для страны.

«В регионах постоянно говорят о нехватке кадров в этой сфере и просят возобновить практику многодневных семинаров Федерального агентства по делам национальностей для таких специалистов», — сообщил сенатор.

Особое внимание Мельниченко обратил на нехватку методической литературы. Наиболее остро в ней нуждаются те, кто работает в сфере формирования культуры межнационального общения, в сфере предупреждения межэтнических конфликтов, а также специалисты по противодействию распространению информации, разжигающей конфликты на национальной почве.