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Московские власти разрешили Мошковичу открыть школу для одаренных детей
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Московские власти разрешили Мошковичу открыть школу для одаренных детей 

Ведомости 43 минуты назад
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию международной школы «Летово» миллиардера Вадима Мошковича в «новой» Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Состояние бывшего сенатора и основного владельца агрохолдинга «Русагро» Forbes оценивает в $2 млрд
«Школа «Летово» представляет собой комплекс зданий и сооружений для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет (с 7 по 11 классы) и преподавателей», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что в эксплуатацию введено здание школы на 1012 учащихся, административный и бытовой корпус, а также три общежития для школьников и преподавателей.
На сайте школы говорится, что она рассчитана на способных и мотивированных школьников со всей страны. Обучение будет билингвальным, а по окончании выпускники получат аттестат и диплом международного образца. В процессе обучения ученики будут жить в кампусе из десяти домов. На территории школы планируется также обустройство теплицы и сада с вишнями и яблонями, строительство спортивной площадки с футбольным полем и беговой дорожкой, теннисных кортов, волейбольной площадки и универсальной площадки для баскетбола летом и катания на коньках зимой.
В сентябре прошлого года Мошкович говорил в интервью Forbes, что бюджет стройки школы вырос с изначально запланированных $50 млн до $80 млн «Изначально здание школы у нас должно было быть около 25 000 кв. м. Сейчас весь комплекс — 40 000 кв. м. Я чуть-чуть не уследил», — объяснял рост расходов предприниматель.
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