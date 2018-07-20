Участники магистерской программы ТюмГУ будут работать в лабораториях мирового класса X-BIO

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) открыл набор на англоязычную магистерскую программу «Биологическая безопасность растений». Одна из ее особенностей — участие учащихся в исследовательских командах, работающих над решением актуальных фундаментальных и прикладных проблем в лабораториях мирового класса X-BIO, сообщает Управление стратегических коммуникаций университета.

"С 2018 года в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ открывается набор на магистерское направление «Биология» по программе «Биологическая безопасность растений» (Plant BIOSecurity) на английском языке. Выпускники программы будут владеть глубокими знаниями о физико-химических и биологических методах борьбы с фитопатогенами, вредителями и сорняками, которые будут необходимы для обеспечения роста продуктивности в сельском хозяйстве в условиях глобальных природных изменений", — говорится в сообщении.

В этом году на направление выделено 20 мест, в том числе 15 бюджетных. Прием документов начался 18 июня 2018 года и завершится для тех, кто претендует на бюджетные места, 25 июля, на договорные места по очной форме — 30 августа, на договорные места по заочной форме — 31 октября.

В ТюмГУ отметили, что выпускники магистерской программы будут востребованы в крупных наукоёмких компаниях агропромышленного сектора, таких как УГМК-Агро, Щёлково-Агрохим, Cargill, Bayer, BASF, Syngenta, Cheminova, а также в государственных службах карантина растений.

Иностранные студенты

Потенциальные абитуриенты из нескольких стран, в том числе из Ирана Казахстана , уже прислали свои документы в приемную комиссию вуза для поступления на программу.

Как отмечает управление коммуникаций ТюмГУ, Омид Джохарчи из Исламского университета Азада в Тегеране уверен в успехе магистерской программы «Биобезопасность растений» в X-BIO у иранских студентов, при этом он отмечает, что российское образование традиционно высоко ценится в Иране.

По словам Уильяма Джулиана, выпускника бакалавриата по биохимии университета Вермонта из США , программа отвечает на глобальный вызов современности — обеспечение продовольствием населения планеты. В сообщении отмечается, что Джулиан совершил экскурсию по лабораториям X-BIO перед тем, как сделать выбор при поступлении в магистратуру, «и был впечатлён уровнем исследовательского оборудования».

"Иностранных студентов привлекают в X-BIO: исследования мирового класса по актуальным научным тематикам, новейшее оборудование исследовательского класса, участие в научно— исследовательских проектах, в том числе в совместных лабораториях с зарубежными партнерами из Германии , США и Чехии , возможность участия в международных программах обменов в ведущих научных центрах мира, использование новейших цифровых и инженерных решений на практике, применимость полученных знаний в области а также обязательная практика в Санкт-Петербурге в ведущем институте РАН — Всероссийском институте защиты растений", — отмечается в сообщении ТюмГУ.

Программа Plant BIOSecurity реализуется совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты растений (ВИЗР) из Санкт-Петербурга, в лабораториях которого магистранты смогут проходить практические стажировки.