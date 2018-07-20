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Костромским пенсионерам помогут повысить квалификацию и найти работу
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Костромским пенсионерам помогут повысить квалификацию и найти работу 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области разработали программу, которая позволит повысить занятость взрослого населения в возрасте от 25 до 65 лет. Работать программа будет до 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора.
Она включает в себя такие элементы, как наставничество, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, субсидирование затрат работодателей на обучение кадров.
Образовательные организации будут заниматься обучением костромичей по договорам с предприятиями. Это значит, что вы сможете получить востребованную профессию и сразу приступить к работе. Предполагается возмещение части затрат на дополнительное профессиональное образование кадров массовых профессий, руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса, глав и работников крестьянских хозяйств.
На возмещение смогут претендовать и некоммерские организации, работающие в сфере физической культуры и спорта, сотрудники которых прошли обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Молодых специалистов будут учить на рабочем месте, развивать наставничество. Дополнительное образование смогут получить и женщины в декретном отпуске.
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