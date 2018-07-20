В здании Правительства обсудили ход реализации программы «Доступная среда»

В здании Правительства обсудили ход реализации программы «Доступная среда»Вчера, 19 июля, в доме Правительства РД в Махачкале в соответствии с госпрограммой РФ «Доступная среда» был обсужден вопрос о создании комфортных условий для обучения детей-инвалидов, сообщили в пресс-службе Правительства.

Переговоры велись под руководством заместителя Председателя Правительства РД — министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой

Как сообщила Омарова, на реализацию программы выделены средства в размере 53,5 млн рублей, из них 2,5 из республиканского бюджета.