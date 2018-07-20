В здании Правительства обсудили ход реализации программы «Доступная среда»Вчера, 19 июля, в доме Правительства РД в Махачкале в соответствии с госпрограммой РФ «Доступная среда» был обсужден вопрос о создании комфортных условий для обучения детей-инвалидов, сообщили в пресс-службе Правительства.
Переговоры велись под руководством заместителя Председателя Правительства РД — министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой.
Как сообщила Омарова, на реализацию программы выделены средства в размере 53,5 млн рублей, из них 2,5 из республиканского бюджета.
В 2018 году в проект для создания безбарьерных условий для детей с ОВЗ были внесены 9 городов, а также приказом министерства образования и науки Дагестана утвержден список образовательных учреждений, в который вошло более 40 организаций.