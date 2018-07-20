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В Балаковской школе детей кормили кашами сомнительного качества
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В Балаковской школе детей кормили кашами сомнительного качества 

САРАТОВ24 40 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Управлением Россельхознадзора по Саратовской области в рамках проверки одной из школ в Балаково выявило некачественную и опасную для употребления продукцию. В частности, ученикам готовили гречку, рис и пшеничную крупу, не имевших декларации соответствия. Закупленная школой кукурузная крупа не имела маркировки, а значит неизвестно ее происхождение, дата производства, срок годности. Директору школы поручили изъять продукцию.
Ранее подозрительную крупу обнаружили в школах Калининского и Саратовского районов.
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