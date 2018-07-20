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Химико-биологическая школа откроет набор на обучение школьников
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Химико-биологическая школа откроет набор на обучение школьников 

Обручевский меридиан 58 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Со следующего учебного года, 2018/19, школа «ХимБиоПлюс» будет вести обучение по двум новым дисциплинам — «Физика» и «Математика».
Учебные программы являются авторскими и прошли обсуждение на уровне профессоров РАН. Желающие могут выбрать программу обучения на год или на два года. Нововведения интегрированы с уже преподаваемыми дисциплинами «Химия» и «Биология». «Ребята могут добавить их к основному курсу, куда входит „Химия“ и „Биология“, либо заниматься отдельно только по новым дисциплинам», — рассказала Анна Дмитриевна Дьяконова, начальник управления по работе с абитуриентами РНИМУ имени Пирогова.
Заявления на обучение в школе принимаются до 31 сентября. Примеры тестовых заданий и программу можно найти на сайте Университета имени Пирогова в разделе «Школьникам». Вступительное тестирование для учащихся 10 и 11 классов проведут в сентябре, точные даты появятся на сайте в разделе «ХимБиоПлюс» в конце августа. Для того чтобы записаться на тестирование, необходимо отправить заявку, которая также можно найти на сайте университета. Занятия будут проходить два раза в неделю по три академических часа: в субботу и в один будний день.
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