Химико-биологическая школа откроет набор на обучение школьников

Со следующего учебного года, 2018/19, школа «ХимБиоПлюс» будет вести обучение по двум новым дисциплинам — «Физика» и «Математика».

Учебные программы являются авторскими и прошли обсуждение на уровне профессоров РАН . Желающие могут выбрать программу обучения на год или на два года. Нововведения интегрированы с уже преподаваемыми дисциплинами «Химия» и «Биология». «Ребята могут добавить их к основному курсу, куда входит „Химия“ и „Биология“, либо заниматься отдельно только по новым дисциплинам», — рассказала Анна Дмитриевна Дьяконова , начальник управления по работе с абитуриентами РНИМУ имени Пирогова.

Заявления на обучение в школе принимаются до 31 сентября. Примеры тестовых заданий и программу можно найти на сайте Университета имени Пирогова в разделе «Школьникам». Вступительное тестирование для учащихся 10 и 11 классов проведут в сентябре, точные даты появятся на сайте в разделе «ХимБиоПлюс» в конце августа. Для того чтобы записаться на тестирование, необходимо отправить заявку, которая также можно найти на сайте университета. Занятия будут проходить два раза в неделю по три академических часа: в субботу и в один будний день.