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Глеб Никитин вошел в Попечительский совет Высшей школы госуправления
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Глеб Никитин вошел в Попечительский совет Высшей школы госуправления 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Глеб Никитин вошел в Попечительский совет Высшей школы госуправления Глава Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав Попечительского совета Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Первое заседание Попечительского совета прошло в Москве под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.
«Для меня большая честь войти в состав Попечительского совета Высшей школы государственного управления», — отметил Глеб Никитин. «Прежде всего, это возможность участвовать в процессе выработки и внедрения передовых образовательных практик в области управления. Мы уже реализуем большую программу „Команда правительства“, получившую высокие оценки на федеральном уровне. Нашим партнером в этой работе как раз и является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Нам есть чем поделиться и чему поучиться, для того чтобы сделать государственную и муниципальную службу в стране и регионе более открытыми, прозрачными и эффективными», — добавил глава региона.
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