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Котюков сообщил, что национальный проект «Наука» будет готов в срок
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Котюков сообщил, что национальный проект «Наука» будет готов в срок 

ТАСС 1 час назад
БАРНАУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Обсуждение национального проекта «Наука» в правительстве планируется завершить к 1 октября — он будет готов к сроку, поставленному президентом РФ. Об этом сообщил журналистам в пятницу в ходе рабочей поездки в Барнаул министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
"Планируется, что обсуждение нацпроекта будет завершено к 1 октября. Мы практически в ежедневном режиме этим занимаемся", — сказал Котюков.
Он добавил, что для российской науки это первый проект такого масштаба. «Для науки это в первый раз такой масштабный проект. Реализовывались нацпроекты в различных областях, наука впервые включена в состав таких проектов. Мы сейчас ищем четкие определения и формы сотрудничества, для того чтобы решать очень серьезные задачи, которые стоят перед этим проектом и российской наукой», — отметил министр.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ планирует выделить на обеспечение нацпроекта по науке в ближайшие шесть лет ориентировочно около 540 млрд рублей. Результаты научных исследований, которые будут получены, должны быть внедрены в практику и производство, региональные научные центры будут также профинансированы в рамках нацпроекта, а их развитие будет вкладом в экономику региона, в котором они расположены. Ранее предполагалось, что Министерство науки и высшего образования к 29 июня представит предварительный план мероприятий по нацпроекту «Наука». По словам Голиковой, нацпроект, который станет основополагающим документом на ближайшие шесть лет, должен быть сформирован к 15 сентября.
В новом майском указе президента РФ Владимира Путина до 1 октября 2018 года должны быть утверждены основные направления деятельности на период до 2024 года, среди которых также называется наука. В тот же срок кабмин должен представить для рассмотрения Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальную программу.
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