В Китае насчитывалось более 37 млн студентов, получающих высшее образование

Пекин, 20 июля / Синьхуа / — В 2017 году в Китае насчитывалось 37,79 млн студентов, проходящих обучение в высших учебных заведениях, валовой коэффициент зачисления студентов в вузы составил 45,7 проц., об этом сообщило Министерство образования

Согласно ежегодному докладу министерства, в прошлом году в Китае насчитывалось 2613 общеобразовательных высших учебных заведений, в том числе 1243 колледжа, 1388 высших профессиональных колледжей и 282 школы для взрослых.

Также насчитывались 815 учебных заведений поствузовского образования, в число которых вошли 578 общих колледжей и 237 научно-исследовательских институтов.

В докладе также указано, что в 2017 году в стране было 255 тыс. детских садов, что на 15,1 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом. При этом валовой коэффициент охвата детей дошкольным образованием составил 79,6 процента, увеличившись на 2,2 процентного пункта в годовом исчислении.

Кроме того, по всей стране насчитывается 2107 специальных школ и 177,6 тыс. частных школ, а также отмечается увеличение числа школ обеих этих категорий. -0-