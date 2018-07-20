В Зауралье вода в сельскую школу подавалась с кишечной палочкой

МКОУ «Танрыкуловская средняя общеобразовательная школа» в селе Танрыкулово Альменевского района действовала с нарушением ряда санитарных норм и правил к организации образования, питания, условиям обучения и воспитания обучающихся. Помещения учреждения (пищеблок, столовая, буфетная, санузлы) не обеспечены проточным холодным и горячим водоснабжением. Не соблюдается питьевой режим в школе, отсутствуют условия для мытья посуды, текущей уборки и соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области , в школе имеется все необходимое оборудование, проблема же заключается в отсутствии надлежащего обеспечения водоснабжения. Водонапорная башня находится в ветхом состоянии, нет возможности для полноценной подачи воды, из-за низкого давления вода подается периодически. В централизованную систему водоснабжения населенного пункта подключен насос, который принудительно качает воду из системы, функционирующую с перебоями. Подача воды в Танрыкулово идет только в дневное время с 8:00 до 13:00. Подобная принудительная подача воды создает угрозу закачивания сточных вод из поврежденных участков водопровода, соответственно создает угрозу жизни и здоровью школьников и учителей. Данное обстоятельство подтверждается тем, что в июне 2018 года в образцах воды для лабораторных исследований были обнаружены бактерии кишечной палочки, которые исчезли только после полного хлорирования системы.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах, выявивший нарушения санитарного законодательства обратился с иском в Альменевский районный суд к Администрации Альменевского района. Указав в исковом заявлении о необходимости прекращения нарушения законодательства.

«Требования территориального отела Управления Роспотребнадзора по Курганской области судом поддержаны. В срок до 1.08.2018 года Администрации района вменено в обязанность привести образовательное учреждение в соответствие с законом. Для этого необходимо выделить денежные средства на необходимые ремонтные работы. В школе села Тарыкулово в общей сложности образовательным процессом заняты около ста детей (79 учащихся и 18 дошкольников, так как сельский детский сад работает на базе школы)», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в надзорном ведомстве.