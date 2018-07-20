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Молдавские выпускники предпочитают ПТУ и колледжи
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Молдавские выпускники предпочитают ПТУ и колледжи 

Мир24 1 час назад
В Молдове привлекают студентов в ПТУ и колледжи. На среднее специальное образование выделено в два раза больше бюджетных мест, чем в вузы. Государство пытается добиться баланса между спросом на рынке труда и предложением от учебных заведений. Идут ли выпускники в училища, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Олеся Казаку.
Оценили собственные возможности и изучили рынок труда. Диана Тимофтин с дочерью оказались в образцовом центре легкой промышленности. Они вместе заполняют бланк для поступления. Выбрали профессию швеи.
«Мы задумали все таким образом, чтобы в будущем она создала собственное дело, открыла свое ателье по пошиву одежды. Чтобы сама могла заработать на свой кусок хлеба. Заказов у швей очень много, будь то пошив одежды или ремонт», — считает мама абитуриентки.
Раньше в Молдове выпускники ориентировались на высшее образование, а в колледжах и ПТУ был недобор. Сейчас ситуация меняется. Выпускные экзамены, которые сдают лицеисты, усложнили. Появился риск их провалить. Поэтому школьники обращают внимание на среднее специальное образование. В училищах даже конкурс появился.
«Парикмахером или косметологом хотят стать много поступающих. Бюджетных мест на всех не хватает. Невостребованных специальностей у нас нет. Группы формируются каждый год», — отметил преподаватель, член приемной комиссии Валентина Козодаева.
Спрос на сварщиков, поваров и швей диктует рынок труда. Поэтому для таких профессий министерство образования выделило в два раза больше бюджетных мест. Параллельно инвестируют в инфраструктуру профтехучилищ. Делают ремонт, переоснащают мастерские. На это государство потратило около 200 тысяч долларов.
«Современное оснащение помогает нашим ученикам легче адаптироваться на рынке труда, потому что большинство предприятий в области легкой промышленности — это предприятия с иностранным капиталом. Все оснащение, которые у них есть, такое же современное», — указал директор образцового центра легкой промышленности Александра Раецки.
Чтобы не осталось сомнений в выборе профессии, абитуриентам устраивают экскурсию. Рассказывают о возможностях. Например, что весь учебный материал из этой папки можно найти и на онлайн-платформе.
«Это очень хорошая идея, когда ты, к примеру, приболел и не можешь посещать занятия, либо просто отсутствовал, дома все равно можешь подготовиться», — говорит абитуриент Юлия Лесник.
Шанс поступить в вуз оставляют каждому. Получив профессию в колледже, выпускник всегда может сдать экзамен на степень бакалавра, если успешно его примут в университет.
Первый этап приема документов для поступления в ПТУ и вузы Молдовы 29 июля.
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