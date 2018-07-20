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Сегодня день рождения Ларисы Колязиной
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Сегодня день рождения Ларисы Колязиной 

САРАТОВ24 26 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня день рождения отмечает ректор Саратовского областного института развития образования Колязина Лариса Викторовна.
Лариса Викторовна родилась 20 июля 1970 года в городе Аткарск Саратовской области.
В 1992 году окончила обучение в филологическом отделении Саратовского государственного педагогического института.
С октября 1992 года по апрель 1993 работала преподавателем русского язык и литературы в ПТУ-21 Аткарска.
С апреля 1993 года по август 1995 — учитель русского языка и литературы в средней школе №3 г. Аткарска.
С августа 1995 года по сентябрь 1997 — заместитель директора по воспитательной работе в средней школе №9 Аткарска.
В марте 2000 года переведена на должность заместителя главы администрации Аткарского муниципального образования по анализу, информации и печати.
12 мая 2006 года назначена на должность главы администрации Аткарского муниципального района Саратовской области.
С 2005 по 2007 являлась секретарем Политсовета Аткарского местного отделения «Единой России».
С 2007 года — член регионального Политсовета «Единой России».
С июля 2009 года — руководитель Саратовского регионального исполнительного комитета «Единой России».
В марте 2011 года избрана по списку «Единой России» в Саратовскую городскую думу. Сложила с себя полномочия руководителя исполкома и перешла на работу Саратовского отделения Пенсионного фонда на должность заместителя начальника.
В апреле 2012 года стала министром социального развития Саратовской области.
29 июня 2018 года уволена с поста министра социального развития Саратовской области по собственному желанию.
В июле возглавила «Саратовский областной институт развития образования».
Замужем, имеет дочь.
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