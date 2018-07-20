Сегодня день рождения Ларисы Колязиной

Сегодня день рождения отмечает ректор Саратовского областного института развития образования Колязина Лариса Викторовна.

В 1992 году окончила обучение в филологическом отделении Саратовского государственного педагогического института.

С октября 1992 года по апрель 1993 работала преподавателем русского язык и литературы в ПТУ-21 Аткарска.

С апреля 1993 года по август 1995 — учитель русского языка и литературы в средней школе №3 г. Аткарска.

С августа 1995 года по сентябрь 1997 — заместитель директора по воспитательной работе в средней школе №9 Аткарска.

В марте 2000 года переведена на должность заместителя главы администрации Аткарского муниципального образования по анализу, информации и печати.

12 мая 2006 года назначена на должность главы администрации Аткарского муниципального района Саратовской области.

С 2005 по 2007 являлась секретарем Политсовета Аткарского местного отделения «Единой России»

С 2007 года — член регионального Политсовета «Единой России».

С июля 2009 года — руководитель Саратовского регионального исполнительного комитета «Единой России».

В марте 2011 года избрана по списку «Единой России» в Саратовскую городскую думу. Сложила с себя полномочия руководителя исполкома и перешла на работу Саратовского отделения Пенсионного фонда на должность заместителя начальника.

В апреле 2012 года стала министром социального развития Саратовской области.

29 июня 2018 года уволена с поста министра социального развития Саратовской области по собственному желанию.

В июле возглавила «Саратовский областной институт развития образования».

Замужем, имеет дочь.