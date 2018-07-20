Правительство Башкирии планирует повышать цифровую грамотность

Башкирии запланировано повышение цифровой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Для этого предполагается задействовать портал «Электронное образование РБ».

— В рамках продвижения проекта «Цифровая грамотность» планируется его опытная реализация в образовательных учреждениях и центрах общественного доступа. Для этого планируется разработка электронной информационно-образовательной среды повышения цифровой грамотности, электронных курсов, диагностических тестов для дошкольного обучения и школы, а также для ссузов, вузов и обучения взрослого населения с последующей организацией и проведением курсов для педагогических и административных работников, — рассказали в пресс-службе правительства.

Будет сформирована единая республиканская информационная база портфолио работников, специалистов для цифровой экономики и использовать уникальный продукт в других регионах страны.

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