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Студенты из района Южнопортовый примут участие в стройке двух высоток
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Студенты из района Южнопортовый примут участие в стройке двух высоток 

Префектура Юго-Восточного административного округа 58 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
На строительные объекты, подведомственные Департаменту градостроительной политики столицы, были направлены студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, одно из отделений которого расположено в районе Южнопортовый.
— Первый студенческий строительный отряд состоит из десяти обучающихся и мастера производственного обучения, в задачи которых входит внутренняя отделка помещений жилого дома, — сообщили в пресс-службе вуза. — Наши ребята помогают специалистам в возведении двух высотных многоквартирных домов на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Севастопольского проспекта.
Подобная работа поможет ребятам узнать все тонкости организации и работы стройки, что должно пригодиться в их дальнейшей профессиональной деятельности.
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