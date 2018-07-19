Студенты из района Южнопортовый примут участие в стройке двух высоток

На строительные объекты, подведомственные Департаменту градостроительной политики столицы, были направлены студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, одно из отделений которого расположено в районе Южнопортовый.

— Первый студенческий строительный отряд состоит из десяти обучающихся и мастера производственного обучения, в задачи которых входит внутренняя отделка помещений жилого дома, — сообщили в пресс-службе вуза. — Наши ребята помогают специалистам в возведении двух высотных многоквартирных домов на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Севастопольского проспекта.

Подобная работа поможет ребятам узнать все тонкости организации и работы стройки, что должно пригодиться в их дальнейшей профессиональной деятельности.