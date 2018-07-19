Победить рак: НГУ начинает готовить специалистов по ядерной медицине

В новом учебном году Новосибирский государственный университет запускает магистерскую программу «Ядерная медицина». По этой программе в университете будут готовить как прикладных специалистов в области радиотерапии, так и исследователей новых медицинских технологий ядерной медицины. Об этом сообщает сайт НГУ.

Сегодня во многих странах мира, в том числе и в России , растёт число центров, где проводится лучевая терапия, в которой используется сложная техника, например, медицинские ускорители. В таком лечении принимает участие не только врач, но и медицинский физик, потребность в которых растёт.

Обучать по магистерской программе «Ядерная медицина» будут на физическом факультете НГУ. Читать курсы студентам будут как специалисты из Института ядерной физики имени Будкера, так и специалисты из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина и Международного томографического центра СО РАН

Недавно стало известно, что НГУ попал в сотню лучших вузов мира по версии составителей Шанхайского предметного рейтинга.