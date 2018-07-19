Необходимо настаивать на том, чтобы родители стали активными участниками образовательного процесса, — Мареичева

«Родителей просто необходимо знакомить с концепцией развития системы общего образования. Может случиться некий переломный момент, который поможет педагогам и родителям вывести наших детей на совершенно другой уровень личностного развития», — отметила директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 982» Наталья Мареичева по итогам встречи с участием мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова , педагогов, родителей и авторов концепции в Нижегородском кремле.

По ее мнению, работа с родителями — одна из важнейших составляющих большой деятельности, которую ведет школа в соответствии с представленной концепцией. «Поначалу всегда непросто. Родители нередко достаточно консервативны, и вывести их на данную концепцию можно только личным диалогом один на один. Это не родительские собрания или общественные диспуты, а индивидуальные встречи в момент поступления ребенка в школу. У нас набор происходит в три года. Таким образом, в личной беседе педагог знакомит родителя с особенностями развития ребенка, объясняет ему, почему без активного участия папы и мамы невозможно сдвинуть ту ситуацию, которая сложилась в системе образования сегодня», — сказала руководитель образовательного учреждения.

Директор московской школы обратила внимание на то, что представленная концепция развития системы общего образования подготовлена педагогами при поддержке профессоров Высшей школы экономики

«Мы специально разработали списки литературных лекций, аудиокниг, текстовых мультфильмов. Все это ранжировано по дням, чтобы родители знали, что из списка читать ребенку дома, о чем с ним беседовать, какой нужно создать в квартире аудиофон для того, чтобы ребенок постоянно находился в этой атмосфере. Мы за руку ведем родителя в течение всего периода обучения ребенка в школе и получаем колоссальную разницу в развитии детей», — резюмировала Наталья Мареичева.

Ранее сообщалось, что пилотный образовательный проект могут запустить в Нижнем Новгороде.