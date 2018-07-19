Учитель из Греции: ЕС противоречит сам себе, демонизируя Россию

Тем не менее, учитель уверена, что русско-греческие контакты исторически были и по сей день остаются крепкими и дружескими. «Когда речь идет об отношении европейских стран к России Греция всегда занимает особую, зачастую отличную от западноевропейской позицию. Так, большая часть обычных граждан ничего не знает о факте введения между Россией и Европой обоюдных санкций и их последствиях», — рассказывает она.

Мало того, в Университете имени Демокрита города Комотини продолжает работу факультет языков, филологии и культуры стран Черноморского бассейна, который ежегодно выпускает до тридцати преподавателей русского языка. Учить его можно и по бесплатной программе муниципалитета Салоников, где открыт проект «Знакомство с русским языком и культурой», приуроченный к перекрестному году России и Греции.

Однако антироссийские санкции не прошли бесследно. «Безапелляционная антироссийская политика Евросоюза внесла существенные изменения в положение русского языка в европейском образовании, — пишет Екатерина Грицан. — Несмотря на то, что в 2016 году в российских школах было введено преподавание греческого языка как второго иностранного, ответного решения со стороны Греции не последовало, при том что обсуждение этого вопроса велось еще с 2012 года, когда в 15 средних школах Греции была запущена пилотная программа изучения русского языка как второго иностранного».

Также, по словам русиста, спад туристического потока в Грецию из России и снижение товарооборота между двумя странами привели к значительному сокращению количества учеников, изучающих русский язык для использования в сфере туризма и предпринимательства. Педагог считает, что в условиях западной антироссийской пропаганды в СМИ, которые так или иначе всегда отражают официальную линию европейских властей, появляются и развиваются различные мифы о современной России. По мнению учителя, в таких условиях только мужество и упорство помогают педагогам распространять русский язык в стране.

"Теперь помимо прямых профессиональных обязанностей на плечи преподавателя также ложится работа по привлечению учеников, а еще разъяснительная работа по развенчиванию мифов о России (в том числе и о ее истории)", — рассказывает русист. Политика Европейского Союза, по ее мнению, дискредитирует русский язык. Хотя стратегия языкового образования, уже десять лет назад озвученная объединенной Европой, предполагает переход от использования одного национального языка или нескольких языков к «межъязыковому взаимодействию». При этом ЕС противоречит этому постановлению, пытаясь убрать русский из школ и вузов.

Что же можно сделать в таких условиях? Как сохранить и укрепить позиции русского за рубежом? Грицан считает, что педагогам нужно отстаивать правомочность продвижения русского языка и культуры на основании существующих нормативных документов о межкультурном образовании и равенстве всех языков.

И, конечно, сохранять спокойствие и сдержанность — качества, необходимые любому профессионалу. «Наконец, не стоит забывать об интеграции системы преподавания и проверки знаний РКИ в европейскую систему сертификации иностранных языков, благодаря чему политические разногласия между Европой и Россией не будут иметь столь сильного влияния на позиции русского языка за рубежом», — заключает Екатерина Грицан.