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В Нижнем Новгороде обсудили проект концепции развития общего образования
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В Нижнем Новгороде обсудили проект концепции развития общего образования 

АиФ Нижний Новгород 48 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов принял участие в презентации и обсуждении проекта концепции развития общего образования вместе с экспертами, родителями и руководителями 47 школ города, сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам мэра, концепция развития образования должна соответствовать современных тенденциям и реалиям дня, поскольку уровень образованности личности во многом влияет на все сферы жизни города. Профессор «Высшей школы экономики» Лев Любимов, рассказывая о концепции, заявил, что в связи с информатизацией и современными технологическими процессами существующая система образования теряет свою актуальность.
«Учебники теряют смысл. Цифровое образование — это самообразование при помощи тех информационных ресурсов, которые создает современная техника и современная информатизация. Для этого нужно ребенка подготовить к тому, чтобы он учился сам», — отметил Лев Любимов.
Профессор подробно остановился на разработке стратегии школьной образовательной программы с использованием университетско-школьной кластерной модели. Она позволит готовить учащихся в зависимости от перспективных и текущих профессиональных потребностей города.
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