В Нижнем Новгороде обсудили проект концепции развития общего образования

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов принял участие в презентации и обсуждении проекта концепции развития общего образования вместе с экспертами, родителями и руководителями 47 школ города, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам мэра, концепция развития образования должна соответствовать современных тенденциям и реалиям дня, поскольку уровень образованности личности во многом влияет на все сферы жизни города. Профессор «Высшей школы экономики» Лев Любимов , рассказывая о концепции, заявил, что в связи с информатизацией и современными технологическими процессами существующая система образования теряет свою актуальность.

«Учебники теряют смысл. Цифровое образование — это самообразование при помощи тех информационных ресурсов, которые создает современная техника и современная информатизация. Для этого нужно ребенка подготовить к тому, чтобы он учился сам», — отметил Лев Любимов.

Профессор подробно остановился на разработке стратегии школьной образовательной программы с использованием университетско-школьной кластерной модели. Она позволит готовить учащихся в зависимости от перспективных и текущих профессиональных потребностей города.