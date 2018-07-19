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В школе Восточного Дегунина объявили конкурс фотографий
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В школе Восточного Дегунина объявили конкурс фотографий 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В школе № 222 района Восточное Дегунино объявили конкурс фотографий. Об этом сообщили в администрации школы.
— Отдых в самом разгаре, поэтому мы предлагаем вам поучаствовать в конкурсе на летнюю тематику. Лучшие работы попадут на выставку, которая будет проводиться в нашей школе в сентябре, — рассказал сотрудник администрации.
Для участия в конкурсе нужно разместить в социальной сети «ВКонтакте» снимок, где запечатлен летний досуг, пейзаж, счастливый момент — то, что ассоциируется с каникулами и отдыхом. При этом нужно поставить хештег #моелето222, чтобы запись увидели организаторы конкурса. От каждого участника принимается не более трех фото. Конкурс проводится до 1 сентября, а оглашение результатов состоится 7 сентября. (мю)
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