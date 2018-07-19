В школе Восточного Дегунина объявили конкурс фотографий

В школе № 222 района Восточное Дегунино объявили конкурс фотографий. Об этом сообщили в администрации школы.

— Отдых в самом разгаре, поэтому мы предлагаем вам поучаствовать в конкурсе на летнюю тематику. Лучшие работы попадут на выставку, которая будет проводиться в нашей школе в сентябре, — рассказал сотрудник администрации.

Для участия в конкурсе нужно разместить в социальной сети «ВКонтакте» снимок, где запечатлен летний досуг, пейзаж, счастливый момент — то, что ассоциируется с каникулами и отдыхом. При этом нужно поставить хештег #моелето222, чтобы запись увидели организаторы конкурса. От каждого участника принимается не более трех фото. Конкурс проводится до 1 сентября, а оглашение результатов состоится 7 сентября. (мю)