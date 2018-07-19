Девятиклассник из Отрадного стал победителем конкурса «Моя семейная реликвия»

Выпускник 9-го «К» класса школы № 1411 Филипп Бурмистров стал победителем Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия». Его итоги подвели на минувшей неделе, сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Всего на конкурс поступило 3,5 тысячи заявок от школьников и студентов колледжей со всей России и из стран СНГ. Лауреатами стали 24 человека, среди них — девятиклассник нашей школы, — поделись в администрации школы.

Ознакомиться с работой девятиклассника можно на официальном сайте конкурса по ссылке. (ис)