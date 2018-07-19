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Комитет Госдумы предложил поправки к проекту об изучении родных языков
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Комитет Госдумы предложил поправки к проекту об изучении родных языков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке РФ рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об изучении национальных языков в России с учетом ряда поправок.
Русский язык, согласно поддержанным комитетом поправками, будет включен в перечень родных языков народов РФ.
Кроме того, «федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка».
Также выбор языка образования будет осуществляться по заявлению родителей или законных представителей детей при приеме (переводе) на обучение по общеобразовательным программам дошкольного образования, имеющим госаккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Депутаты госсовета Татарстана отклонили проект федерального закона. При этом первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев сообщил, что на базе Госдумы будет создана рабочая группа по доработке документа. Зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин рассказал РИА Новости, что законопроект будет доработан и станет более приемлемым для республик.
Рабочая группа до принятия в первом чтении, которое состоялось 19 июня, обсудила изменения в законопроект об изучении национальных языков. Предполагалось, что родители смогут выбрать, на каком языке будет обучаться школьник и какой национальный язык он будет изучать, написав заявление при поступлении в первый и пятый классы. Также предлагалось включить русский язык в перечень родных языков народов РФ.
Рабочая группа ранее предложила учредить фонд поддержки родных языков, который будет заниматься проблемами науки в этой области, выработкой соответствующих методик в образовании, подготовкой учебников и учебных пособий по родному языку и родной литературе, а также экспертизой и продвижением через федеральные государственные образовательные стандарты примерных образовательных программ по родным языкам.
"Вопрос создания фонда мы вынесли, естественно, за рамки законопроекта, потому что это не предмет регулирования закона об образовании", — сказал Никонов в ходе заседания комитета в четверг.
Русский и татарский языки в Татарстане, согласно конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.
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