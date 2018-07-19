Изучать национальные языки народов РФ дети будут по заявлению своих родителей

Изучать языки народов России , а также русский язык дети будут по заявлению своих родителей или законных представителей. Такая норма была зафиксирована в законопроекте об изучении национальных языков ко второму чтению.

В основном они касались выбора национального языка как предмета обучения, вопросов, связанных с добровольностью обучения и опасениями, что изучение национальных языков будет иметь факультативный характер, проинформировал председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов . Большинство поправок профильный комитет рекомендовал к отклонению.

Среди одобренных членами комитета — поправка, гарантирующая свободный выбор языка образования, в том числе и русского языка как родного. До сих пор в школьной программе русский изучался как государственный язык, но нельзя было выбрать его для изучения как родной язык.

Законопроект об изучении национальных языков был внесен в Госдуму группой депутатов всех фракций. Законопроект вызвал большой резонанс в регионах, после чего в палате была создана рабочая группа по доработке этого законопроекта. Результатом работы стал текст ко второму чтению, который был поддержан всеми сторонами, участвовавшими в работке законопроекта.

«Угроз национальным гимназиям данный проект закона не создает», — подчеркнул значение внесённых поправок Вячеслав Никонов.

Планируется, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен Госдумой 25 июля.