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Изучать национальные языки народов РФ дети будут по заявлению своих родителей
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Изучать национальные языки народов РФ дети будут по заявлению своих родителей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Изучать языки народов России, а также русский язык дети будут по заявлению своих родителей или законных представителей. Такая норма была зафиксирована в законопроекте об изучении национальных языков ко второму чтению.
Всего в документ, разработанный депутатами Алёной Аршиновой, Олегом Смолиным, Борисом Чернышовым, Евгением Ревенко, Николаем Говориным и другими, ко второму чтению были внесены 27 поправок.
В основном они касались выбора национального языка как предмета обучения, вопросов, связанных с добровольностью обучения и опасениями, что изучение национальных языков будет иметь факультативный характер, проинформировал председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Большинство поправок профильный комитет рекомендовал к отклонению.
Среди одобренных членами комитета — поправка, гарантирующая свободный выбор языка образования, в том числе и русского языка как родного. До сих пор в школьной программе русский изучался как государственный язык, но нельзя было выбрать его для изучения как родной язык.
Законопроект об изучении национальных языков был внесен в Госдуму группой депутатов всех фракций. Законопроект вызвал большой резонанс в регионах, после чего в палате была создана рабочая группа по доработке этого законопроекта. Результатом работы стал текст ко второму чтению, который был поддержан всеми сторонами, участвовавшими в работке законопроекта.
«Угроз национальным гимназиям данный проект закона не создает», — подчеркнул значение внесённых поправок Вячеслав Никонов.
Планируется, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен Госдумой 25 июля.
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