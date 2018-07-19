Дошкольникам из Бибирева напомнили о правилах пожарной безопасности

Тематическая неделя, посвященная правилам пожарной безопасности, прошла в дошкольных отделениях школы № 1413. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Целью мероприятий этой недели является закрепление знаний об огне, о правилах пожарной безопасности, обучение правилам поведения в экстремальных ситуациях, а также знакомство с профессией пожарного — сотрудника пожарной охраны, который занимается спасением людей и тушением пожаров, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что в работе с детьми были использованы различные формы образовательной деятельности, в частности познавательные беседы, дидактические игры, игры-драматизации, досуговые мероприятия и многое другое. (ис)