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Дошкольникам из Бибирева напомнили о правилах пожарной безопасности
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Дошкольникам из Бибирева напомнили о правилах пожарной безопасности 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Тематическая неделя, посвященная правилам пожарной безопасности, прошла в дошкольных отделениях школы № 1413. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Целью мероприятий этой недели является закрепление знаний об огне, о правилах пожарной безопасности, обучение правилам поведения в экстремальных ситуациях, а также знакомство с профессией пожарного — сотрудника пожарной охраны, который занимается спасением людей и тушением пожаров, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что в работе с детьми были использованы различные формы образовательной деятельности, в частности познавательные беседы, дидактические игры, игры-драматизации, досуговые мероприятия и многое другое. (ис)
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