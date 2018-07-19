Российские школьники стали больше интересоваться биологией, физикой и химией

Об этом свидетельствуют итоги второго сезона всероссийской интеллектуальной онлайн-игры «Лиги знаний» «Естественный интеллект».

Считается, что физика — один из самых трудных предметов, которые проходят в школе. Химия и биология тоже не всегда даются легко. Но в 2018 году именно этими предметами школьники стали увлекаться больше.

Поводом для таких выводов стали результаты, которые ребята показали в тестировании образовательного проекта «Лига знаний», где участники отвечают на серию вопросов по трем дисциплинам и получают за это призовые баллы.

В этом году значительно вырос процент правильных ответов по всем предметам: по физике — с 62,6% до 63,5%, химии — с 45,8 до 54,7%, биологии — с 41% до 47,7%.

«Лига знаний» — интерактивное тестирование с элементами игры, которое проводится среди школьников и студентов с целью увеличить их интерес к науке. Фишка игры заключается в том, что многие вопросы учат видеть взаимосвязь между дисциплинами, а также практическое применение научных знаний. Кроме того, участники могут соревноваться друг с другом. Тот, кто покажет лучший результат, получит приз — поездку на двоих в интерактивный научный музей в Германии

Проект стартовал в октябре 2017 года, за это время в игре приняли участие около 10 000 человек.

Фото: пресс-служба проекта Лига Знаний «Естественный интеллект».