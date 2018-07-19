Гагаринский Образовательный комплекс проводит набор абитуриентов

Колледж вожатых и Московский колледж профессиональных технологий «Воробьевы горы» ведет набор абитуриентов по программе среднего профессионального образования.

Образовательный комплекс ведет набор на такие специальности, как: «Право и организация социального обеспечения», «Педагогика дополнительного образования», «Экономика и бухгалтерский учет», «Информационные системы и программирование», «Техническое обслуживание и ремонт авиационных двигателей», «Земельно-имущественные отношения», «Страховое дело». Приёмная комиссия открыта в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, с 10:00 до 17:00; по субботам — с 10:00 до 14:00. Информацию по Московскому колледжу можно получить по адресу: ул. Люблинская, д. 56/2.