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Гагаринский Образовательный комплекс проводит набор абитуриентов
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Гагаринский Образовательный комплекс проводит набор абитуриентов 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Колледж вожатых и Московский колледж профессиональных технологий «Воробьевы горы» ведет набор абитуриентов по программе среднего профессионального образования.
Образовательный комплекс ведет набор на такие специальности, как: «Право и организация социального обеспечения», «Педагогика дополнительного образования», «Экономика и бухгалтерский учет», «Информационные системы и программирование», «Техническое обслуживание и ремонт авиационных двигателей», «Земельно-имущественные отношения», «Страховое дело». Приёмная комиссия открыта в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, с 10:00 до 17:00; по субботам — с 10:00 до 14:00. Информацию по Московскому колледжу можно получить по адресу: ул. Люблинская, д. 56/2.
Вестник района Гагаринский: последние новости
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