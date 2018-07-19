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Сотрудник МЭИ принял участие в Молодежном форуме университетов стран ШОС — 2018
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Сотрудник МЭИ принял участие в Молодежном форуме университетов стран ШОС — 2018 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Сотрудник Управления внешних связей МЭИ Дмитрий Ботин принял участие в Молодежном форуме университетов пяти стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — 2018. Об этом заявили в пресс-службе вуза.
— На итоговом заседании его участники приняли резолюцию форума, в которой говорится о возрастании значения ШОС, проектах «Молодежная карта ШОС» и «Точка роста», способствующих укреплению мира, и о проектах по запуску международных молодежных бизнес-инкубаторов, — уточнил представитель пресс-службы.
Он отметил, что цель форума — обсуждение проблем и перспектив сотрудничества студентов и молодых ученых стран ШОС в образовательной, научной и предпринимательской сферах. (мю)
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