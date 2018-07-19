Сотрудник МЭИ принял участие в Молодежном форуме университетов стран ШОС — 2018

Сотрудник Управления внешних связей МЭИ Дмитрий Ботин принял участие в Молодежном форуме университетов пяти стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — 2018. Об этом заявили в пресс-службе вуза.

— На итоговом заседании его участники приняли резолюцию форума, в которой говорится о возрастании значения ШОС, проектах «Молодежная карта ШОС» и «Точка роста», способствующих укреплению мира, и о проектах по запуску международных молодежных бизнес-инкубаторов, — уточнил представитель пресс-службы.

Он отметил, что цель форума — обсуждение проблем и перспектив сотрудничества студентов и молодых ученых стран ШОС в образовательной, научной и предпринимательской сферах. (мю)