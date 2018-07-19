В Красном-на-Волге здание основной школы закрыли из-за плохого состояния

В Красном-на-Волге прокурор провел проверку по сообщению о закрытии основной школы. Жители поселка были обеспокоены, но, как оказалось, зря, сообщает областная прокуратура

Действительно, школьники учились в двух зданиях. Одно из них располагается на улице Луначарского и является памятником архитектурного наследия второй половины 19 века. В мае этого года специалисты обследовали здание и дали заключение — его техническое состояние недопустимо. Учиться в нем нельзя.

Именно поэтому эксплуатацию здания основной школы прекратили.

Прокурор выяснил, что с 1 сентября 2018 года 209 учеников 5-9 классов школы будут посещать уроки в здании красносельской средней школы на улице Ленина. А 217 ребят из начальной школы продолжат обучение в здании МКОУ «Красносельская основная школа» на улице Советской.

Уже сейчас формируются дополнительные учебные кабинеты за счет переоборудования актового зала, книгохранилища и музея.

Изменения пойдут ребятам на пользу, потому что в старом здании у них не было столовой (питание привозили), а физкультурой они занимались за пределами школы. В новом же здании для занятий все есть.

Строительство нового здания МКОУ «Красносельская основная школа» на 525 мест предусмотрено только в 2021 году.

Прокурор пришел к выводу, что права учащихся и работников школы не нарушаются. Но МКОУ «Красносельская основная школа» должна получить лицензию на осуществление образовательной деятельности по новому адресу.