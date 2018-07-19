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Челябинский вуз подал в суд на рассказавшего о низкой зарплате преподавателя
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Челябинский вуз подал в суд на рассказавшего о низкой зарплате преподавателя 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Челябинске Южно-Уральский государственный аграрный университет засудил преподавателя Альфреда Зайнишева, который рассказал журналистам о своей низкой зарплате. В вузе решили, что своими действиями мужчина навредил чести и репутации работодателя, пишет «Радио Свобода».
В ходе первого судебного заседания сторона истца не смогла опровергнуть информацию о зарплате педагога и должна предоставить необходимые документы на следующем слушании в конце июля.
«Статья вышла в декабре прошлого года, но в суд они решили обратиться только весной, когда выборы уже прошли. Брат ректора, депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Литовченко, тоже упоминался в той статье. И примечательно, что иск подан именно в тот суд, который находится в одном здании с общественной приемной депутата Литовченко», — рассказал Зайнишев.
Статья, из-за которой на Зайнишева подали в суд, вышла в «Русской прессе» 1 декабря 2017 года. В ней говорилось, что последние четыре года заработная плата преподавателей не росла. В июне 2017 года Зайнишев заработал в вузе 27 тысяч рублей — это на семь тысяч меньше, чем в среднем по региону. Зато администрация стала получать больше. Так, в 2016 году ежемесячный доход ректора Литовченко вырос на более чем 60 тысяч рублей по сравнению с годом ранее. Такой рост выплат административным сотрудникам формально повысил средний уровень зарплат по всему университету и позволил выполнить «майские указы» президента.
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