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Полпред: развитие портов и сельского хозяйства наиболее перспективны для Дагестана
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Полпред: развитие портов и сельского хозяйства наиболее перспективны для Дагестана 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Наиболее перспективными направлениями для развития Дагестана являются транспортная портовая инфраструктура и сельское хозяйство. Кроме того, властям республики стоит сделать акцент на решении проблем образования. Такое мнение высказал полпред президента РФ на Северном Кавказе Александр Матовников.
«Для Дагестана, учитывая, что это самый крупный субъект СКФО и по количеству населения, и по размеру территории, [перспективными являются] — развитие Каспия как транспортной инфраструктуры, а также развитие сельского хозяйства, потому что здесь есть и климат, и человеческий потенциал», — сообщил журналистам Матовников. Его слова передает ТАСС.
По данным администрации главы и правительства Дагестана, в 2017 году объем валового регионального продукта составил 650 миллиардов рублей. При этом оптовая и розничная торговля в его структуре составляет 27,5%, сельское хозяйство — 16,3%, строительстельная сфера — 15,2%, промышленность — 7,6%.
В сфере образования региону необходимо решать проблему нехватки дошкольный учреждений и ликвидации трехсменного обучения в школах. «В этом плане у нас самая тяжелая ситуация в стране: ежегодно в школы дополнительно поступает 30 тысяч детей, но мы не вводим столько мест… И эта тема требует решения», — отметил врио главы Дагестана Владимир Васильев.
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