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Среди московских абитуриентов выросла популярность профессии учителя математики 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
У московских абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ вырос спрос на специальность учителя математики, сообщил РИАМО в среду директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.
«Мы сделали совместный проект в том году с Вышей школой экономики — готовить учителей математики на базе математического факультета ВШЭ. Сейчас мы видим огромный рост конкурса и баллов. Действительно, идут подготовленные абитуриенты. Мы уже точно видим порог в 260 баллов по трем экзаменам», — сказал Ященко.
Он отметил, что конкурс на место вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. В прошлом году на одно место претендовали четыре абитуриента, а сейчас уже шесть.
«Ребята хотят вернуться в школу. Они любят своих учителей. Они ценят и уважают профессию учителя и хотят влиться в ряды московских учителей, причем не только девчонки, но и много парней», — добавил Ященко.
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