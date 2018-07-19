В Свердловской области продлили поддержку сиротам после достижения 18-летнего возраста

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области сохранили социальные выплаты сиротам и находящимся под опекой, которые достигли 18-летнего возраста и продолжают обучаться в школе. Об это в четверг сообщил председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания региона Вячеслав Погудин

"Речь идет об опекаемых детях, которые обучаются в школах и достигли 18-летнего возраста в процессе обучения. По действующему ранее законодательству денежные выплаты на опекаемого ребенка прекращались, как [только] он достигал совершеннолетнего возраста. Это было исправлено, теперь ребенок, который достиг 18-летнего возраста в процессе обучения в школе, будет получать денежные выплаты пока не закончит школу и не найдет средства для заработка, рабочее место", — сказал Погудин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он уточнил, что на данный момент таких школьников немного. «Всего шесть в Свердловской области. Несмотря на это, мы посчитали необходимым исправить эту оплошность и приняли поправки в региональное законодательство», — сказал Погудин.