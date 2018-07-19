Костромичам предлагают стать специалистами мирового уровня в программировании

В известном проекте «Школа 21» начался очный этап отбора будущих учащихся, узнал KOSTROMA.TODAY. Это образовательная инициатива Сбербанка , основанная на инновационной школе программирования. Название отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимый профессионалу в XXI веке.

Первые 2 тысячи лучших претендентов из 6 тысяч, прошедших онлайн— тестирование, приглашены на личное собеседование в Москву . По итогам 500 сильнейших попадут в первый «бассейн».

«Бассейн» — это первое испытание на прочность, основная задача которого — отобрать для учебы самых способных и мотивированных.

В ходе четырехнедельного интенсива поступающие получат доступ к обучающей программе на высококлассно оборудованных рабочих местах.

Абитуриенты сразу будут погружены в задачи по основам программирования. Учиться им придется самим по доступным видеоматериалам и другим источникам информации.

Всего будет проведено три «бассейна», первый стартует в конце августа.

Обучение в «Школе 21» школе бесплатное, длительность — от 1,5 до 4 лет. Школа будет работать в режиме 24/7 исключительно в офлайн-формате, то есть с личным присутствием студентов. Стать студентом школы может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на участие в конкурсе можно на сайте школы.

Всего с начала объявления об открытии школы поступило более 72 000 заявок от желающих пройти обучение и стать специалистом мирового уровня в области программирования. 13 500 претендентов зарегистрировались за первую неделю с момента запуска онлайн-тестирования.