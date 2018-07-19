Научный институт в Щукине признан одним из лидеров в разработке технологий 

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов (ВНИИНМ) имени академика А. А. Бочвара, который располагается в Щукине, признан одним из лидеров в разработке технологий. Мониторинг был проведен специальной комиссией с участием представителей госкорпорации «Росатом» по инициативе Министерства образования и науки РФ.
— По результатам мониторинга 24 организациям были присвоены категории в соответствии с правилами оценки результативности деятельности научных организаций. В том числе и АО «ВНИИНМ имени А. А. Бочвара» была присвоена первая категория, наивысшая из возможных, — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».
Министерство образования и науки РФ регулярно проводит оценку научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. Мониторинг проходят все организации подобного типа в России, вне зависимости от своей ведомственной принадлежности.