Научный институт в Щукине признан одним из лидеров в разработке технологий

— По результатам мониторинга 24 организациям были присвоены категории в соответствии с правилами оценки результативности деятельности научных организаций. В том числе и АО «ВНИИНМ имени А. А. Бочвара» была присвоена первая категория, наивысшая из возможных, — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».