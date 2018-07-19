«Юго-Запад» приглашает выпускников школ получить качественное образование. 

Образовательный комплекс «Юго-запад» «Юго-Запад» убедительно демонстрирует преимущества профессионального образования, предлагая выпускникам школ самые актуальные, востребованные профессии, эффективное усвоение и закрепление полученных знаний в ходе практики, помощь в трудоустройстве.
На сегодняшний день школьники могут выбирать будущую профессию из внушительного списка, в который входят: лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям); технология производства и переработки пластических масс и эластомеров; рациональное использование природохозяйственных комплексов; компьютерные системы и комплексы; информационные системы и программирование; радиоаппаратостроение; техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; коммерция; операционная деятельность в логистике и др.
Приемная комиссия ОК «Юго-Запад» работает по будням с 9.00-17.30, в субботу с 10.00-15.00. Адрес: г. Москва, ул. Дм. Ульянова д.26, каб. 101 «Приемная комиссия».