И. Ященко: Растет количество выпускников, желающих стать учителями математики

Конкурс на совместную программу бакалавриата НИУ «Высшая школа экономики» и столичного Центра педагогического мастерства (ЦПМ), где готовят учителей математики, превышает шесть человек на место. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор ЦПМ Иван Ященко.

«ЦПМ имеет совместные бакалавриат и магистратуру на базе ВШЭ . Он так и называется — «Совместный бакалавриат ВШЭ и ЦПМ». И мы видим резкий рост конкурса — на бакалавриат у нас уже конкурс превысил шесть человек на место — и резкий рост баллов ЕГЭ. У нас очень много пришло олимпиадников, которые могут поступать без вступительных экзаменов, и с очень высокими баллами ЕГЭ пришли ребята: я думаю, что у нас проходной балл превысит 260, что совершенно невероятно — на учителя математики люди идут с такими баллами», — сообщил И. Ященко.

Он также отметил, что проходной балл в этом году вырос более чем на 20 баллов по сравнению с 2017 г.

«Я могу сказать, что мы ожидаем рост проходного балла по сумме трех экзаменов больше чем на 20 баллов, в прошлом году было 240 с небольшим. В прошлом году у нас был конкурс — меньше четырех человек на место», — добавил И. Ященко.

По его словам, в этом году отмечается рост количества абитуриентов не только по программе бакалавриата, но и магистратуры.

«Сейчас, проводя собеседования с абитуриентами, я вижу, что очень много сильных, мотивированных ребят хотят связать свою судьбу с преподаванием математики. Это означает, что действительно молодежь поверила в профессию учителя. И финансово, и престижно: зарплата сейчас в школах вполне конкурентная. У нас очень много заявлений и в магистратуру, прием в которую продолжается», — добавил И. Ященко.