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Научно-исследовательский институт имени Бочвара вошел в число лидеров по разработке технологий
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Научно-исследовательский институт имени Бочвара вошел в число лидеров по разработке технологий 

Управа района Щукино 47 минут назад
Фото: Управа района Щукино
Согласно мониторингу, который проведен по инициативе Министерства образования и науки РФ, Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов (ВНИИНМ) имени академика А. А. Бочвара в Щукине признан одним из лидеров в разработке технологий.
— По результатам мониторинга 24 организациям были присвоены категории в соответствии с правилами оценки результативности деятельности научных организаций. В том числе ВНИИНМ имени А. А. Бочвара была присвоена первая категория, наивысшая из возможных, — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».
Министерство образования и науки РФ регулярно проводит оценку научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. Мониторинг проходят все организации подобного типа в России, вне зависимости от своей ведомственной принадлежности. (ео)
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