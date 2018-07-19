Научно-исследовательский институт имени Бочвара вошел в число лидеров по разработке технологий

— По результатам мониторинга 24 организациям были присвоены категории в соответствии с правилами оценки результативности деятельности научных организаций. В том числе ВНИИНМ имени А. А. Бочвара была присвоена первая категория, наивысшая из возможных, — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».